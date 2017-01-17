'Başkanlık sistemi gelmeli mi?' sorusuna Kayserililer nasıl yanıt verdi?

A9 TV’nin bir süre önce Kayseri’de yaptığı “Başkanlık sistemi” röportajında ilginç bir tablo ortaya çıktı. Sosyal medya da vatandaşlarca paylaşılan videoda “AKP'nin kalesi” olarak yorumlanan Kayseri’de vatandaşa ''Sizce Türkiye'ye başkanlık sistemi gelmeli mi?'' sorusu yöneltildi. Yapılan sokak röportajlarına ait videoda bir vatandaşın bile soruya ''Evet'' dememesi yani Başkanlık sistemine karşı olduklarını belirtmelerinin röportajı yapan başörtülü muhabiri de şaşırttığı yönünde yorumlar yapıldı.