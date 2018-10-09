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Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yabancı bir gazetecinin güvenliğini sağlayamıyorsan demokratik hukuk devletinden söz edilebilir mi?

09 Ekim 2018 17:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bir haftadır kayıp olmasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik daha sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini söyledi. Türk yetkililerin olaydaki tavrını pasif bularak eleştiren Kılıçdaroğlu, "Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi derhal gözden geçirmeliyiz. Sorumluluğu olanları bulup yargıya teslim etmeliyiz. Türkiye çadır devleti olmamalı. Dokunulmazlığı olan diplomatlar sınırdışı edilmeli, istenmeyen insan ilan edilmeli" dedi.

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