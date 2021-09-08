İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, orman yangınları mağdurları için podyuma çıktı

47. Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Shoexpo Fuarımız sayesinde ülkemizin 2021 yılı ihracatı için koyduğu 300 milyon çift ayakkabı hedefine büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Başkan Tunç Soyer, orman yangınları mağdurlarına destek amaçlı başlatılan ayakkabı kampanyasında da podyumda ilk adımları attı. 10 adım atan Soyer adına bin çift ayakkabı yardımı yapılacak.

Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin organize ettiği podyum yürüyüşlerinde fuar boyunca önemli isimler olacak. Atılan her adım yüzle çarpılıp bağış olarak bölgeye ulaştırılacak. Fuar 11 Eylül’de sona erecek.

“Hedefimiz ihracat rakamlarını artırmak”

oyer, “Shoexpo sayesinde ülkemizin 2021 yılı ihracatı için koyduğu 300 milyon çift ayakkabı hedefine büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz. Shoexpo 2021’in özel davetlisi uluslararası alım heyetleriyle yapılacak ikili görüşmelerin bu hedefe ulaşmakta önemli yeri olacak. Shoexpo İzmir’de, katılımcı ve ziyaretçiler sektördeki son yenilikleri keşfedecek ve iş ortaklıklarını güçlendirecek” dedi.

Soyer şu ifadeleri kullandı:

“Zirve yılı olmasını umut ediyoruz”

“Ayakkabı sektörü bu yılın ilk 4 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 15 büyüme sağladı. Yıl sonuna kadar ihracatta 1 milyar dolar bandının aşılmasının beklendiği sektörde, önümüzdeki yılın Türkiye’nin zirve yılı olmasını umut ediyoruz. Türkiye ayakkabı üretiminin yüzde kırkını sağlayan Ege Bölgesinin bu başarıya koyduğu büyük katkı, hepimiz için gurur kaynağı. Düzenlediğimiz tüm fuarlar gibi Shoexpo İzmir’in de amacı, İzmir ve Türkiye’nin refahını artırmak. Sektörden ekmek yiyenlerin ekmeğini büyütmek. Ticari ilişkileri güçlendirerek İzmir ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak”