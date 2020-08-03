Başına darbe alan yaralı caretta caretta sahile vurdu

Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Hatay Samandağ'daki Çevlik sahilinde, başından yaralanmış caretta caretta kaplumbağası bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar ekipleri tarafından sahile çıkarılan kaplumbağa, kumların üzerinde bekletilmeye başlandı. Yaralı caretta caretta için ilgili kurumlara haber verildi.

Bu sırada cankurtaranlar sahilde güneş altında bekleyen yaralı kaplumbağa için şemsiye açarak gölgede kalmasını ve saatlerce üstüne su dökerek hayatta tutmaya çalıştı.