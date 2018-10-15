T24 LogoT24 Logo
Haberler

Başına bidon sıkışan köpek 5 ay sonra kurtarıldı

15 Ekim 2018 15:31

Beykoz'da 5 aydır başını sıkışan bidonla dolaşan köpek hayvanseverler tarafından yakalanarak başındaki bidondan kurtarıldı. Boş alanda oynarken başı plastik bidona sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirdi. Olay yerine gelen hayvanseverler köpeği bulamadı. Bir süre aramaya devam eden ekipler köpeğe rastlayamayınca aramayı sonlandırdı. Ormanlık alana kaçtığı sanılan köpek dün mahalleye gelerek başındaki bidonu duvarlara vurmaya başladı. Köpeği gören vatandaşlar durumu yine hayvanseverlere bildirdi. Yaklaşık 20 kişilik grup köpeği bir gecekonduda buldu. Köpeğin başındaki bidon yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekiplerine teslim edilen köpeğin durumununu iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

köpekbidonsıkışan köpekköpekkurtarıldıbeykoz

Diğer Videolar

Isparta'da öğrencinin suratına tekme atan müdüre dava açıldı

CHP'li Sarı: Erdoğan, İş Bankası’ndaki hisselerin Hazine’ye devri talimatıyla CHP'yi zora sokmaya çalışıyor; bu karar orta vadede Türkiye'ye zarar verecek

Ayşenur Arslan: Erdoğan konuşurken "Çocuklarım aç" diye bağıran yurttaş gözaltına alındı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2020

Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

Antarktika’da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk...

Demirtaş İdlib'i yazdı: Erdoğan dönülmez akşamın ufkunda artık...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24