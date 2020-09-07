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Başına 15. kattan cam düşmüştü; görüntüleri ortaya çıktı

Elveren'in yakınları, hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi

07 Eylül 2020 11:14

İstanbul Bahçelievler'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya giden Soner Elveren'in başına 15. kattan cam düştü. Elveren, olay yerinde yaşamını yitirdi. O anların görüntüleri de ortaya çıktı. Olayda büyük bir ihmal olduğunu söyleyen Elveren'in yakınları, hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Yenibosna'da bulunan lüks rezidansta yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre grafiker Soner Elverenkiralık ev bakmak için gittiği rezidansta başına 15'inci kattan cam düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Elveren'in merdivenleri çıkarken bir anda başına cam düşmesi ve sonrasında kanlar içinde kalması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Elveren'in yardıma çevredeki vatandaşların koştuğu görülüyor.

Kaynak: İHA

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