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Basın toplantısında konuşan EHP Siyasi Büro Üyesi Hakan Öztürk: AKP kendisini ekonomiyi yönetecek pozisyona getiremiyor.

01 Ağustos 2018 20:10

Emekçi Hareket Partisi hükümetin İşsizliğin azaldığına ve ekonominin büyüdüğüne dair açıklamalarına dair basın toplantısı düzenledi. Hükümetten gelen verilerin aksine enflasyon rakamlarındaki artış ve işsizliğin rekor kırmasıyla krizin geldiğini belirtti. Emekçi Hareket Partisi Siyasi Büro Üyesi Hakan Öztürk: Ülkemizde para değersizleşiyor. Varlıklar değersizleşiyor. Ülkedeki yöneticiler en sıkıştıkları anda enflasyon hedeflerini yükseltiyor. Türkiye'nin saplandığı dış borç batağını gündeme getirmek istiyoruz. Antiemperyalizmden bahsedenler bizi İMF'nin kapısına düşürüyor. Dış borç çok büyük bir tehlike. Arkasında hem iktisadi hem de politik meseleler var. AKP, kendi hükümetini sürdürmek adına çok büyük bir zorluk yaşıyor. Erdoğan'ın ağzından sürekli faiz meselesini duyuyoruz. Bu bir Siyasal İslam faiz karşıtlığı değildir. Dış borç alma sürecimizin bir türlü sonu gelmiyor. 2008-2009'da ABD'DE patlayan ekonomik krizin nedeni de inşaatlardı. Dünyada bile çözülemeyen sorun Türkiye'de katbekat fazla etkiliyor. Ucuz kredi ile kendi kendilerini bitiriyorlar. Çok yüksek düzeyde işsizlik oranıyla emeğiyle geçinmek zorunda olan tüm insanlara yansıyor. EHP olarak bu konuda uyarma görevimizi yerine getirmek için toplandık. Bu krize hazırlıklı olmalıyız. İşçiler emekçiler buna hazırlıklı olmalı, mücadeleyle, grevle, örgütlenmeyle karşılık vermelidir.

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