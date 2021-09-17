AKP Sözcüsü "Şahsi bir problem" demişti; Fox TV muhabirinin daha önce de basın toplantısından çıkarılmak istendiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Fox TV muhabiri Barış Kaya'nın 27 Nisan 2021'de AKP'nin basın toplantısından atılmasına ait görüntüleri yayınlandı. Görüntülere ise Fox muhabirinin güvenlik tarafından salondan dışarı çıkarılmak istendiği anlar yansıdı.

Fox Haber muhabiri Barış Kaya'nın 2 Eylül'de AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısına alınmadığı açıklanmıştı. Fox TV duruma tepki gösterirken, "Basın Özgürlüğü İlkesi ihlal edildi! 'Ve bu tam olarak anayasanın 38’inci maddesine aykırı bir durum'" denilmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de FOX TV muhabiri önceki toplantıya alınamaması hakkında "Bu şahsi bir problemdir" demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısına FOX TV muhabirinin alınmamasına ilişkin bir açıklama yapmış, "Bu arkadaşımız uyarıldığında sürekli olarak burada sıkıntı çıkmıştır. FOX yönetimine de bu iletilmiştir. Diğer muhabirlerle hiçbir problem olmamıştır. Bu şahsi bir problemdir. Kurumsal değil, muhabirin davranışlarına yönelik bir durumdur" demişti.

Barış Kaya da Çelik'e yanıt olarak sosyal medya hesabından "Fox muhabirini kişisel davranışları yüzünden salona almadım. Buranın kuralları var" demiş. Ruhsar Pekcan sorusunu sorma demişti sordum.. Erdoğan Bayraktar sorusunu soracağımı da biliyordu. Salona almadı. "Kişisel" değil. Sorma dediği soruları sorduğum için almadı salona" diye yazmıştı.