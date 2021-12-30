Basın açıklamasına geç kalan bakanın yerine annesi özür diledi; "Takım elbisesini evde unutmuş"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Noel tatili nedeniyle ailesiyle birlikte kaldığı yere yakın bir doğa koruma alanında basın toplantısı yapmayı planlayan Yeni Zelanda Koronavirüs'le Mücadele Bakanı Chris Hipkins, toplantıya 1 saat geç kaldı.

Bakanın basın sözcüsü Hipkins'in geç kalacağı konusunda gazetecileri bilgilendirse de, bu annesi için yeterli olmadı.

Toplantı için hazır bulunan gazetecilerin aktardığına göre, oğlunun takım elbisesini getirmeyi unuttuğunu söyleyen anne Hipkins, Bakan Hipkins'in basın toplantısında takımını giyebilmek için eve gittiğini ancak dönüş yolunda trafiğe takıldığını belirterek basın mensuplarından gecikme için özür diledi.

Basın toplantısı, Bakan Hipkins ve ailesinin Noel'i birlikte geçirdiği Wellington'a 50 kilometre yakın bir açık alanda düzenlendi.