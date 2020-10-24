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Basın açıklaması yapmak isteyen Halkevleri'ne polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı

"Pandemi koşulları bahane ediliyor"

24 Ekim 2020 16:22

Halkevleri'nin “İnsanca yaşamak istiyoruz” çağrısıyla yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Halkevleri ülke genelinde “İnsanca yaşamak istiyoruz”çağrısıyla düzenlediği eylemlerin Ankara ayağında “İnsanca yaşamak istiyoruz” talebiyle Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yapmak istedi. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan İş Bankası önünde bir araya gelen Halkevleri üyeleri, yolu trafiğe kapattı.
 
Sakarya Caddesi'ne yürüyen grubun önünü polis cadde girişinde kesti. Engele rağmen yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.
 
Müdahale sonrası Selanik Caddesi'ne doğru dağılan bir grup basın açıklamasını yolda yapmak istedi. Polisler, Yüksel Caddesi'nde grubun önünü kesip ikinci kez müdahale etti.

Halkevleri: 30'a yakın arkadaşımız gözaltına alındı

Müdahalenin ardından bir basın açıklaması yayınlayan Halkevleri, polisin 30 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Pandemi koşullarında yapılan Ayasofya açılışı ve mitinglerin hatırlatıldığı açıklamada, "Demokratik haklarını kullanmaktan başka bir şey yapmayanlara pandemi koşulları bahane edilip yasaklar konulduğu" dile getirildi.
 
Yapılan açıklama şöyle:
 
 
 
Video: Mezopotamya Ajansı
 
 
 

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