Başı vücudundan ayrılan mucize bebek yeniden hayata tutundu

Avustralya'da geçirdiği trafik kazasında başı içten kopan 16 aylık bebek Jackson Taylor mucizevi bir şekilde yaşama tutunmayı başardı. 16 aylık Jackson Taylor bir mucize yaşıyor çünkü Taylor'ın kafası boynundan tamamen ayrıldı. Doktorlar bebeğin kaburgasından alınan bir parça ve bir kablo ile başının omzuna tekrardan tutunmasını sağladı. Annesinin kullandığı arabada sadece 70 kilometre hız ile giderken korkunç bir kaza yaşadı ve çok ağır yaralandı. Başı içerden kopan bebek hemen ameliyata alındı. Avustralya'nın Brisbane kentinde ameliyata alınan bebek, acil bir operasyon geçirdi. Çocuğun doktoru olan cerrah Geoff Askin, bunu yaşayan birçok bebeğin anında öleceğini ve nefesinin kesileceğini, kurtarılsalar bile tekrar hareket etmelerinin veya tek başlarına nefes almalarının imkansız olduğunu söyledi." Taylor 8 hafta tellerden oluşan aparatı takacak.