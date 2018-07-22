T24 LogoT24 Logo
Haberler

Başı teneke kutusuna sıkışıp kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı

22 Temmuz 2018 15:57

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 10 yavrusu olan köpek, yiyecek bulmak için başını teneke kutusuna sıkıştırıp kuyuya düştü. Mahalle sakinleri tarafından kuyudan çıkarılan köpeğin başındaki teneke kesilerek kurtarıldı. Olay, Siverek ilçesinin kırsal Görgeçin Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yavrusu bulunan köpek, yiyecek ararken başını teneke peynir kutusuna sıkıştırdı. Can havliyle kıvranan ve etrafını göremeyen köpek, kurtulmak istediği kutuyla birlikte tarlada bulunan 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. ​Mahalle sakinleri, fark ettikleri köpeği kurtarmak için seferber oldu. Bir genç kuyuya inerek köpeği halata bağlayıp, yukarı çekilmesini sağladı. Köpeğin başındaki teneke kutu da makasla kesilerek kurtarıldı. Köpek olay yerinden uzaklaşarak yavrularının yanına gitti.

ETİKETLER

köpekkuyutenekekurtarmasıkışmakamera

Diğer Videolar

Kar yağışı sonrası kontrolünü kaybeden araç insanların arasına böyle daldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nden sesler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

İzmir'de hastanede yangın paniği

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

İşsiz baba "Çocuklarım aç" diyerek kendini yaktı; AKP'li meclis üyesi...

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Erkek arkadaşı yoktu, gerçek...

Mahsun Kırmızıgül: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi...

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24