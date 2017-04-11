Başbakanla görüşemeyen çiftçiler çıplak eylem yaptı

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'yle kuraklık yardım fonu konusunda görüşmek isteyen ancak bu talepleri reddedilen çiftçiler, başkent Yeni Delhi'deki Başbakanlık konutu önünde oturma eylemi düzenledi. Çiftçilerden bazıları ise soyunarak çıplak protesto gerçekleştirdi. Hindistan'un güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde yaşayan çiftçiler, bölgede etkili olan ekonomik sorunlar ve su yönetimi problemi konusunda Başbakan Narendra Modi ile görüşmek üzere Yeni Delhi'ye gitti. Ancak Yeni Delhi'ye gittiklerinde görüşmenin iptal edildiğini öğrenen çiftçiler, Başbakanlık konutu Rashtrapati Bhavan'ın önünde oturma eylemine başladı.