Başbakan'dan Nurettin Yıldız'a tepki: Yok kadına şiddetmiş, yok asansörmüş, bunlar deli saçması şeyler

Başbakan Binali Yıldırım, ilahiyatçı Nurettin Yıldız'a tepki gösterdi. "Yok kadına şiddetmiş, yok asansörmüş, bunlar deli saçması şeyler" dedi. Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Bu ara mikrofonu eline alan ahkâm kesiyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Milletin değerleriyle, duygularıyla oynamaya kimsenin hakkı yok. Din hakkında Diyanet İşleri Başkanı konuşabilir. Yalan yanlış bilgilerle yok asansörmüş, kadına şiddetmiş bunlar deli saçması şeyler. Dinimizin en doğru şekilde öğrenilmesi için bunu kolaylaştırmamız lazım. Korkuyla insanlara din anlatılmaz. Cumhurbaşkanımızın dediği açık ve seçik. Bir kitabımız var Kuran. Yine hepimiz için rehber. Bunlar bizim için ölçüdür, yeterli ölçüdür. Bunun dışındaki şeyler hiçbir şekilde dinin özünü teşkil etmez. Kalkıp tahkir etmeleri, korku salmaları, bunlar asla kabul edilemez. Hepimiz aynı yaratanın kullarıyız. Allah'a giden kullar nefes alıp veren canlıların sayısı kadar. Herkes dinini imanını yaşayacak. Konuşacak kim var, bu işte salahiyeti olanlar..." dedi.