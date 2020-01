Başbakan Yıldırım'dan YSK açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin referandumun iptaline ilişkin itirazı için "İtirazlar YSK'nın değerlendirmesi sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi. Yıldırım, YSK'nın resmi sonucu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, AKP'ye üyeliği için davet edeceklerini belirterek, "AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiş durumda. Bir kan, can tazelemesi yapacağız. 2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. 2019'da Mart yerel seçim, 3 Kasım 2019'da meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilenecek" diye konuştu. "Bu seçimden bütün partilerin alması gereken mesajlar da vardır, biz de AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık" diyen Yıldırım, "Mesaj, 'Tamam, AK Parti'ye olan güven devam ediyor ancak şu şu hususlarda da daha dikkatli olmanız gerekiyor' diye bize bir de not düşüyor. Bu yüzden de gerek yerel yönetimlerde gerek teşkilatlarımızda gerek hükümet faaliyetlerinde daha vatandaş memnuniyetini artıracak ne gerekiyorsa o hususlarda adımlar atacağız" ifadesini kullandı. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: Yüzde 51.1 'Evet', yüzde 48.9 da 'Hayır' oyları ile bitmiştir. Anayasa değişikliğine yönelik sonuç 'Evet' olarak tecelli etmiştir. Halkın kararı nettir. 'Evet' de veren 'Hayır' da veren vatandaşlarımızın kararı başımızın tacıdır. Siyasi partiler kampanya boyunca vatandaşa bu değişikliğin lehine aleyhine gerekçeleri alabildiğinde anlatmışlardır. Vatandaş sonuçta kararını vermiştir. Bu itirazlar YSK'nın değerlendirmesi sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır. Önümüze bakmamız lazım. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Anayasa değişikliği ile ortaya çıkan yasaların değiştirilmesi, uyum yasaları birçok yapılacak işler var. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor bu konuda da bütün siyasi partilerin memleket meselelerinde birlikte hareket etmesi sorunlarımızı medeni bir şekilde görüşmemiz gerekiyor. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'ye üyelik davetini YSK kararından sonra yapacağız" Anayasa değişikliğinin 3 maddesi hemen yürürlüğe giriyor, diğer tüm maddeler de 2019'daki seçimlerle uygulamaya girilecek. YSK tarafından resmen ilan edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın partisi ile ilişiği tekrar resmen kurulabilecek. "2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz" AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiş durumda. Bir kan, can tazelemesi yapacağız. 2018'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. 2019'da Mart yerel seçim, 3 Kasım 2019'da meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilenecek. "Bu seçim sadece anayasa ve hükümet değişikliği konusunda bir sonuç ortaya koymamıştır. Aynı zamanda bu seçimden bütün partilerin alması gereken mesajlar da vardır, biz de AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. Mesaj, 'Tamam, AK Parti'ye olan güven devam ediyor ancak şu şu hususlarda da daha dikkatli olmanız gerekiyor' diye bize bir de not düşüyor. Bu yüzden de gerek yerel yönetimlerde gerek teşkilatlarımızda gerek hükümet faaliyetlerinde daha vatandaş memnuniyetini artıracak ne gerekiyorsa o hususlarda adımlar atacağız."