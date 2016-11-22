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Başbakan Yıldırım: Tasarıyı komisyona geri çekiyoruz

22 Kasım 2016 12:56

Başbakan Binali Yıldırım, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifini komisyona geri çektiklerini açıkladı. Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın geniş mutabakat çağrısı, gerekse de muhalefet partilerine kendi önerilerini geliştirmeleri için zaman tanıması bakımından bu tasarıyı komisyona alıyoruz. Komisyonda herkesin görüşleri dikkate alınarak değerlendirilip, bu konu çözüme ulaştırılacaktır" ifadesini kullandı. "Tecavüzcüye af yok; bu kanayan bir yaradır, görmek lazım" görüşünü savunan Yıldırım, "Toplumda bu konuda kafa karıştırmayı başardılar. Muhalefetten bir öneri gelirse bunu dikkate alacağız" diye konuştu.

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Başbakan Yıldırımtasarıkomisyona geri çekiyoruzcinsel istismar

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