Başbakan Yıldırım: Sosyal medya paylaşımları başınıza bela olabilir

AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ‘terör övgüsü' içeren paylaşımlar konusunda uyarıda bulundu. Yıldırım, "Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir" dedi. Yıldırım, "Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmacı paylaşımlar ülkemize ve kardeşliğimize zarar veriyor. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir. Kin ve nefret söylemi, terörü açıkça övmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur ve cezai karşılığı vardır. Bu tip paylaşımlar yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin terör örgütünün oyununa alet olmamalarını ve suç teşkil edecek paylaşımda bulunmamalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.