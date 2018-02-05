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Başbakan Yıldırım, PTT Messenger ile Hatay'daki Zeytin Dalı Harekât Merkezi'ne bağlandı

05 Şubat 2018 21:55

Uzun zamandır beklenen PTT Messenger, Başbakan Binali Yıldırım tarafından tanıtıldı. Yerli WhatsApp olarak görülen uygulama üzerinden Bakanlar Kurulu'nda Zeytin Dalı Harekatı üssü olan Hatay'a PTT Messenger ile bağlanan Başbakan Yıldırım, uygulama hakkında açıklamalarda bulundu. PTT Messenger, Başbakan Binali Yıldırım tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde tanıtıldı. Bakanlar Kurulu'nun basına açık bölümde PTT Messenger ile Hatay'daki harekat Merkezi'ne görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Yıldırım 2. Ordu Komutanı İsmail Metin ile görüştü. Yıldırım "Programın tanıtımını yapıyoruz, bu vesileyle sizin aracılığıyla, Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev alan bütün Kahraman Mehmetçik'e başarılar diliyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz" dedi. 2. Ordu Komutanı İsmail Metin ise Messenger üzerinden Başbakan Yıldırım'a "Çok sağ olun Sayın Başbakanım. Biz de yerli ve milli faaliyete şahit olduğumuz için gurur duyduk. Her türlü desteğiniz için başta zat-i aliniz olmak üzere bakanlarımıza, hürmetlerimize arz ederiz" sözlerini söyledi. Başbakan Yıldırım, görüntünün net olduğunu vurguladı, uygulamadan memnun olduğunu açıkladı.

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