Başbakan Yıldırım: Erken seçim için sebep yok, istikrar devam ediyor

Reina saldırganı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, gazetecilerin erken seçim olacak mı sorularına, "Arkadaşlar faraziyeler, ihtimaller üzerine amel olmaz. Önce bir gidelim, herhangi bir tereddüte mahal yok. Meclis'ten anayasa geçecek inşallah ikinci turda da. Referanduma gideceğiz, bu değişikliği milletimize en iyi şekilde anlatacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planladığımız şekilde olacak. Erken seçimi gündeme getiren ülkenin istikrarı konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemi planlarını yapsınlar, ertelemesinler. İstikrar devam ediyor.