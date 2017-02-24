Başbakan Yıldırım: Biteceksiniz, başka yolu yok!

Başbakan Yıldırım çevre projeleri açılış töreninde konuştu. Yıldırım, Güneydoğu'da yapılan hendekler yüzünden oradaki binaların yerle bir olduğunu belirterek,"Hele hele bu alçak terör örgütünün Güneydoğu'da yaptığı hendekler yüzünden oradaki binalar yerle bir oldu. Kürt kökenli vatandaşlarımız evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ama biz onların canına okuduk. Şimdi onlara dışarıda da hayat hakkı yok. Hangi deliğin arkasında olursa olsun, bulup teker teker çıkarıyoruz. "Referandumda 'evet' çıkarda biz bittik" diyorlar. Biteceksiniz, başka yolu yok" dedi.