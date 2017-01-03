Başbakan Yıldırım: Amerika laftan başka bir şey yapmıyor

AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "ABD'nin Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermediğini vurgulayarak, "Yeni yönetimden bu kepazeliğe son vermesini istiyoruz. Bu Obama yönetiminin marifeti. Terör örgütünü kullanarak terörle mücadele etmek. Mafyayı kullanarak mafyayı alt etmek gibi bir şey. Gün dostun, düşmanın ortaya çıkma günüdür. Biz yıllardır NATO'da ABD ile birlikteyiz. Stratejik ortağımız. Bu stratejik ortaklığın bir terör örgütü tarafından gölgelenmesine ABD izin vermemeli. PYD eşittik PKK, PKK eşittir bölücü terör örgütü. FETÖ orada. Ne yapıyorsunuz kardeşim, karar verin. Türkiye ile birlikte mi olacaksınız, bu alçak terör örgütlerine kucak mı açacaksınız" ifadesini kullandı.