Başbakan Yıldırım: ABD'nin aklını başına alması gerekiyor

Makedonya Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım,"NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor" dedi. Afrin operasyonunun "terör unsurlarından temizleninceye" kadar devam edeceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Afrin bölgesini de terör oluşumlarından temizleyeceğiz oradaki o bölgenin insanlarının tekrar yerlerine dönmesini sağlayacağız. Bir kirli pazarlık içinde olmayız. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım'' ifadelerini kullandı.