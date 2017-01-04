Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz 2. kurtuluş mücadelesinin başarıyla sonuçlandığı gündür !

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya'da esnaf ve sanatkârları ağırladı. "Yılbaşının henüz ilk saatlerinde alçak terör o kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi ve savunmasız, sivil insanları katletti. Değerli esnaf kardeşlerim, terör şu mesajı vermeye çalışıyor; biz sizi rahatsız edeceğiz. Biz Türkiye'nin istikrarına karşı aldığımız emirler doğrultusunda kurşun atacağız. İstikrarı yok etmek için her türlü alçaklığı yapacağız" diyen Yıldırım, "Bunu 15 Temmuz'a bakanlar çok iyi görürler. 15 Temmuz bu ülkede istiklal mücadelesinin, ikinci kurtuluş mücadelesinin başarıyla, zaferle sonuçlandığı bir gündür. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Ayrıca terör olayında hayatını kaybeden tüm sivilleri aynı şekilde rahmetle anıyoruz" ifadesini kullandı