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Başbakan Yardımcısı Şimşek doların neden değer kazandığını böyle anlattı

22 Haziran 2018 18:04

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, doların neden değer kazandığını anlattı. Kişisel sosyal medya hesabı Twitter'da, doların, tüm para birimleri karşısında değer kazandığını yazan Şimşek, "Petrol fiyatları artıyor. Artan petrol fiyatı enflasyonu ve cari açığı olumsuz etkiliyor" dedi. Şişmek, TL'deki değer kaybını artıran diğer faktörleri ise şöyle açıkladı: "S&P'nin not düşürmesi, Para ve maliye politikasına dair endişeler." "Ne olacak?" diye soran Başbakan Yardımcısı Şimşek, seçimlerden sonra belirsizliğin sona ereceğini belirterek reformları hızlandıracaklarını, politika setine ilişkin endişerileri giderdiklerini ve piyasalarda göreceli istikrar beklendiğini kaydetti.

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