Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: OHAL rejiminin gerektirdiği birçok yetkiyi kullanmıyoruz

Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?' programına konuk olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, birçok OHAL yetkisini kullanmadıklarını belirtti. "Türkiye ciddi bir terör tehdidi ile karşı karşıya. Bu terörle mücadele anlamında Türkiye ister istemez, sadece terör örgütlerine ve onlarla ilişkili kesimlere yönelik olarak bir OHAL rejimine geçmiş durumda. Gerçekten günlük yaşantınızda OHAL rejiminin gerektirdiği birçok yetkiyi kullanmıyoruz. Çünkü bu OHAL vatandaşa yönelik değil, terörle mücadeleye yöneliktir" dedi.