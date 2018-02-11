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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Müttefikimiz olan ABD, askerli fotoğraf çektirip teröristleri sıvazlayan görüntülerden vazgeçmeli

11 Şubat 2018 20:54

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bazı ABD askerleri, PYD'li teröristlerle fotoğraf paylaşıp, açıklama yapıyor. Bunlar, bizi tanımıyor; aba altından sopa gösteriyor. Türkiye, aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir" dedi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AKP Nevşehir Gençlik Kolları'nca Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen olağan genel kurul toplantısına katıldı. "Türkiye'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin" diyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şöyle konuştu: "Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin; eğittiğiniz, donattığınız, silah verdiğiniz, lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin, onlara verdiğiniz silahları toplayın, bir daha vermeyin, 'Türkiye'ye karşı terörist eylem yapmayın' deyin. Bazı ABD askerleri, PYD'li teröristlerle fotoğraf paylaşıp, açıklama yapıyor. Bunlar bizi tanımıyor, aba altından sopa gösteriyor. Türkiye, aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir. Dün de değildi, bugün de değildir, yarın da olmayacaktır. Artık Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçin. Terör örgütlerinin bölgemizde güçlenmesi ve desteklenmesi uygulamasına son verilmelidir. Silahlar derhal toplanmalı ve yeni silahlar verilmemelidir. Müttefikimiz olan ABD, askerli fotoğraf çektirip teröristleri sıvazlayan görüntülerden vazgeçmeli" dedi.

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