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Başbakan Yardımcılarının deprem tatbikatı anı kameralara yansıdı

12 Ocak 2018 13:33

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' düzenlendi. Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Recep Akdağ ile bazı gazeteciler Deprem Simülasyon Merkezi'nde, 7.2 büyüklüğünde oluşturulan ve Düzce depremindeki eğerleri taşıyan deprem tatbikatında eğilip başlarını ve boyunlarını koruyarak geçmesini beklediler. Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Recep Akdağ ile bazı gazeteciler Deprem Simülasyon Merkezi'nde, 7.2 büyüklüğünde oluşturulan ve Düzce depremindeki eğerleri taşıyan deprem tatbikatında eğilip başlarını ve boyunlarını koruyarak geçmesini beklediler. O anlar kameralara böyle yansıdı...

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