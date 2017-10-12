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Başbakan ve yardımcısı canlı yayında tartıştı

12 Ekim 2017 18:23

Avusturya'da pazar günü yapılacak genel seçimlerden önce son kez televizyon kanalında karşı karşıya gelen koalisyon ortakları Başbakan Christian Kern ile yardımcısı Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz tartıştı. Kern, Kurz’u aşırı sağa göz kırpmakla suçladı. Buna karşılık Kurz da Kern’in, aşırı sağın lideri Strache ile gizli bira içerken çekilen fotoğrafını gösterip, “Bu ne?” dedi. Avusturya'da pazar günü (15 Ekim 2017) yapılacak genel seçimler, iki koalisyon ortağını karşı karşıya getirdi. Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Başbakan Christian Kern ile ortağı muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) lideri ve Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, son kez televizyon düellosunda kozlarını paylaştı. Başbakan Kern, Bakan Kurz'u “Büyük şirketlerin sözcüsü” olarak niteledi ve başbakan seçilirse, büyük şirketlerin yükünü azaltıp, sosyal hakları kısıtlayacağı suçlamasında bulundu. Hürriyet'in haberine göre; Kurz ise karşı atağa geçerek, Kern’i kendisine karşı asılsız ithamlarda bulunmakla suçladı ve “Eğer başbakan seçilirsem ilk iş olarak, dar ve orta gelirlilerde vergi indirimine gideceğim” dedi.

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Başbakan Christian Kern ile Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz canlı yayında tartıştı

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