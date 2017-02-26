Başbakan: 'Karargâh rahatsız' manşeti atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar!

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandumuna dair ilk mitingini darbe girişiminden sonra ismi değiştirilen Kahramankazan'da gerçekleştirdi. Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasıyla gazetenin dünkü nüshasında "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan habere tepki gösteren Başbakan, "Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. 'Karargah Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar" dedi.