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Başbakan Davutoğlu hat-trick yaptı

23 Mayıs 2015 16:30

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Trabzon Mitingi'nin ardından Trabzonspor'da daha önce forma giymiş eski futbolcularla birlikte Hüseyin Avni Aker Stadı'nda maç yaptı. Maçın 11'inci dakikasında Tolunay Kafkas'ın golüyle rakip takım 1-0 öne geçerken, maçın 15. dakikasında ise Başbakan Davutoğlu'nun pası sonucu Süleyman Soylu meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının beraberlik golüne imza attı. Rakip takım 2. yarıda Soner Boz'un gol vuruşu ile 2-1 öne geçerken, Başbakan Davutoğlu arka arkaya attığı 3 golle takımını 2-4 öne geçirdi.

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