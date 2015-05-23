Başbakan Davutoğlu hat-trick yaptı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Trabzon Mitingi'nin ardından Trabzonspor'da daha önce forma giymiş eski futbolcularla birlikte Hüseyin Avni Aker Stadı'nda maç yaptı. Maçın 11'inci dakikasında Tolunay Kafkas'ın golüyle rakip takım 1-0 öne geçerken, maçın 15. dakikasında ise Başbakan Davutoğlu'nun pası sonucu Süleyman Soylu meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının beraberlik golüne imza attı. Rakip takım 2. yarıda Soner Boz'un gol vuruşu ile 2-1 öne geçerken, Başbakan Davutoğlu arka arkaya attığı 3 golle takımını 2-4 öne geçirdi.