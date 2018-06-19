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Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de: Karşıyaka! "Kaf sin kaf sin sin kaf kaf''

19 Haziran 2018 01:49

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken meydanlardan da ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları için bugün İzmir'deydi. İzmirlilere hitap eden Başbakan, konuşmasının bir bölümünde Karşıyakaspor'un geleneksel tezahüratı olan K.S.K harflerinin eski dilde okunuşu “Kaf kaf kaf sin sin sin kafsin kafsin kaf” yapmaya çalışırken ortaya komik anlar çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, tezahüratı yapmaya çalışırken “Kaf sin kaf sin sin kaf kaf” deyince tezahüratı sürdürmedi.

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binali yıldırımizmirkarşıyakakaf kaf

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