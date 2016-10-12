Başbakan: Bahçeli'nin başkanlık sistemiyle ilgili beyanları cesaret verici, teşekkür ediyorum

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dünkü grup toplantısındaki başkanlık sistemine ilişkin sözleriyle ilgili olarak teşekkür etti. Yıldırım, "AKP olarak uzun süredir hazırız, bu konudaki adımlarımızı da derhal atacağız. Meclis'e gideceğiz. Gelin bunu milletin önüne koyalım, 15 senedir konuşuluyor yeni anayasa, yeni anayasa her seçim öncesi sakız gibi konuşuluyor. Artık milletin önünden bunu çekelim. Biz Bahçeli'nin çağrısını aynen kabul ediyoruz, biz kısa sürede yeni anayasa çalışmamızı Meclis'e getireceğiz" ifadesini kullandı.