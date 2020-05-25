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Başbakan, 5.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı!

25 Mayıs 2020 11:34

Yeni Zelanda'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakan Jacinda Ardern sarsıntıya bir televizyon programının canlı yayınında yakalandı. 

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bu kez de canlı yayında depreme yakalandı.

Başkent Wellington’daki parlamento binasından televizyon programına bağlanan Ardern, yeni tip Koronavirüs salgını süreciyle ilgili soruları yanıtlarken deprem meydana geldi. Başta ufak bir şaşkınlık yaşayan ancak sakinliğini koruyan Başbakan Ardern, “Burada ufak bir deprem yaşıyoruz. Arkamda hareket eden şeyler görebilirsiniz” ifadesini kullandı.

Durumlarının iyi olduğunu söyleyen Ardern, herhangi bir zarar görmeden yayını tamamlamayı başardı.

Yerel basında yer alan haberlere göre yaklaşık 15 saniye süren depremin merkez üssü, başkent Wellington’ın 30 kilometre kuzeybatısındaki Levin kasabası. Yerin 37 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünün ise 5.9 olduğu açıklandı.

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