Başbakan, "Kadir Topbaş istifa etti mi, ettirildi mi?" sorusunu yanıtladı: Takip edemedim ben...

Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk, NTV, Habertürk ve A Haber'in temsilcilerinin sorularına yanıt verdi. Yıldırım, "Kadir Topbaş istifa mı etti istifa mı ettirildi?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Takip edemedim, ben MGK toplantısındaydım. “istifa etti” diye bir bilgi geldi. Ama orada istifa ettirildim gibi bir şey mi dedi? İstifa tek taraflı bir iradedir. Siz bir görevdesiniz. Ben istifa ediyorum dersiniz, bitti. Bundan doğal bir şey yok. Arka planında, zihninde, ruh dünyasında ne var ne yok ben onu bilemem. Ama ben sonuca bakarım. Bunun en güzel cevabı herhalde Kadir beydedir. Kadir bey ile konuştum. İstifaden önce de konuştum, istifa ettikten sonra da görüştük. İstifa edeceği konusunda bana bilgi verdi sadece."