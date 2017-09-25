T24 LogoT24 Logo
Haberler

Başbakan, "Kadir Topbaş istifa etti mi, ettirildi mi?" sorusunu yanıtladı: Takip edemedim ben...

25 Eylül 2017 17:34

Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk, NTV, Habertürk ve A Haber'in temsilcilerinin sorularına yanıt verdi. Yıldırım, "Kadir Topbaş istifa mı etti istifa mı ettirildi?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Takip edemedim, ben MGK toplantısındaydım. “istifa etti” diye bir bilgi geldi. Ama orada istifa ettirildim gibi bir şey mi dedi? İstifa tek taraflı bir iradedir. Siz bir görevdesiniz. Ben istifa ediyorum dersiniz, bitti. Bundan doğal bir şey yok. Arka planında, zihninde, ruh dünyasında ne var ne yok ben onu bilemem. Ama ben sonuca bakarım. Bunun en güzel cevabı herhalde Kadir beydedir. Kadir bey ile konuştum. İstifaden önce de konuştum, istifa ettikten sonra da görüştük. İstifa edeceği konusunda bana bilgi verdi sadece."

ETİKETLER

Başbakan&#34;Kadir Topbaş istifa etti miettirildi mi?&#34; sorusunu yanıtladı: Takip edemedim ben...

Diğer Videolar

Bakan Dönmez: Her şeyi devletten beklemek doğru değil, vatandaşlarımız da tedbir almalı

6,6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da 6.6 büyüklüğünde deprem | Bir binada yangın çıktı

Elazığ'da meydana gelen deprem, Şanlıurfa'da canlı yayın yapan Edessa TV ekranlarına da yansıdı

Elazığ depremi çok sayıda ilde de hissedildi

Canlı yayında böyle sallandılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24