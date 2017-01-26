Başbakan: 17 Aralık'ta benim en yakınımdaki insanı dinlediler!

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimine ilişkin devam eden soruşturmalar hakkında Adli Veri Bankası tanıtım töreninde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve yargı mensuplarına seslendi. Yıldırım, "17 Aralık’ta benim en yakınımdaki insan için dinleme yapılıyor. Bunu bir şekilde öğreniyorum. İçişleri Bakanlığı'na o dönem söylüyorum, 'Böyle bir şey yok' diyor. Adalet Bakanı'na söylüyorum, 'Efendim böyle bir şey yok' diyor. Polisin dosyalarına bakıyorlar yok. 2 gün sonra bu dinleme kesiliyor" diye konuştu.