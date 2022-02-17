Başarır: Bu ülkede bir medya patronu Ziraat Bankası'ndan milyarlarca lira kredi çekip 4 yılda 1 kuruşunu ödemiyorsa, bu hale geliriz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yaptığı konuşmada ''Türkiye, yolsuzlukla mücadelede 180 ülke arasında 96. sırada. Neden, çünkü biz kara para, ihaleye fesat, yolsuzluk olaylarıyla ilgilenmiyoruz. Eğer bu ülkede bir bakan kendi şirketinden bakanlığına mal ve hizmet alıyorsa hâlâ onu yargılamıyorsanız bu endekste biz bu hale geliriz. Eğer bu ülkede bir medya patronu Ziraat Bankası'ndan milyarlarca lira Vakıfbank'tan milyarlarca lira kredi çekip 4 yılda 1 kuruşunu ödemiyorsa, suç duyurusunda buldunduktan sonra otoparka gitmeden takipsizlik kararı yazılıyorsa biz bu hale geliriz'' dedi.

Başarır şöyle devam etti;

''O medya patronu ticari itibarı zedelendiği için 100 bin liralık bana tazminat davası açar. Niye? O cesareti sizden buluyor çünkü. Basın özgürlüğünde ne durumdayız? 2021 Türkiye'sinde 180 ülke arasında 153'üncü sıradayız. Bugün 5 tane gazeteci gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı, bir kısmı serbest bırakıldı. Maalesef benim ülkemde Cumhurbaşkanı'nın uçağına binen, ona yağlı kalemlerle yazı yazan, ona bir şekilde destek veren insanlar desteklenirken sizleri eleştirenler Silivri'de bu gece. Olmaz. Çalık Grubu ATV'yi hangi şartlarda aldı? Yıldırım Demirören Doğan Grubu'nu hangi şartlarda aldı? Kamu bankasıyla aldı, medyayı bu hale getirdiniz, şu anda sizin davulunuzu çalıyor. 2 milyar Dolar para. Vakıfbank ve Ziraat Bankası şu anda birtek işlem yapmıyor. Eğer içinizden 3 tane milletvekili İBB'den milyonlarca burs alıyorsa, o bursun koşullarını yerine getirmiyorsa, bugün İBB Meclisi'nde sizin başkenvekiliniz '3 arkadaşımızın başı örtülü diye bunlar yapılıyor' diyorsa çok ayıptır bu. Bunu başı açık da yapsa başörtülü vatandaş da yapsa bu hırsızlıktır, yolsuzluktur, haksızlıktır''