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Başak Demirtaş'tan Kati Piri'ye teşekkür videosu

12 Mart 2021 13:22

Başak Demirtaş, sosyal medyadan yayınladığı video ile eşi Selahattin Demirtaş'a destek amacıyla yaptığı çalışmalar için eski Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'ye teşekkür etti. 

Videoyu "Sevgili Kati Piri'ye Diyarbakır’dan selamlar" ifadeleriyle  paylaşan Başak Demirtaş, Piri'ye başarılar diledi. 

Hollandalı AP Milletvekili Kati Piri, daha önce Başak Demirtaş'ı ziyaret etmiş ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi siyasi tutukluların serbest bırakılmasını isteyerek "Türkiye'deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim" demişti.

Başak DemirtaşKati PiriAvrupa Parlamentosu Türkiye RaportörüSelahattin Demirtaşteşekkür videosu

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