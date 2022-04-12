Başak Cengiz'in adı öldürüldüğü sokağa verildi

İBB Meclisi’nin nisan ayı toplantıları Saraçhane'deki başkanlık binasında, 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında başladı. Toplantıda, 9 Kasım 2021'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in adının öldürüldüğü sokağa verilmesi teklif edildi.

Teklif ile ilgili komisyon raporunda, “Ataşehir ilçesi, Barboros Mahallesi'nde bulunan Karanfil Sokak' isminin ‘Başak Cengiz Sokak’ olarak değiştirilmesi talebi incelenmiş olup geldiği şekli ile komisyonlarımızca uygun görülmüştür” denildi.

Teklif, komisyonun görüşü doğrultusunda İBB Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.

Ne olmuştu?

Olay 11 Kasım'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ Boz'un saldırısına uğramıştı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli şahıs, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başlamıştı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaşmıştı. Olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet ettiği, geçici görevle İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirildiği bu olaya kurban gitmese görevini tamamlayıp cumartesi günü evine döneceği öğrenilmişti. Polis ekipleri olaya ilişkin şüpheli Can Göktuğ Boz'u gözaltına almıştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 15 kılıç ve bıçak ele geçirilmişti. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenilmişti.

Boz, ifadesinde “Daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim” demişti

Adliyeye sevk edilen Boz, hakimlikteki sorgusunda önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu. Bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantanın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım" şeklinde savunma yapmıştı. Can Göktuğ Boz, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.