Barzani'yle görüşen Ahmet Türk'ten 'çözüm süreci' açıklaması

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Mesut Barzani ile görüştü. Görüşme sonrasında konuşan Ahmet Türk, "Başkan Barzani Kürtler’in bir lideridir ve çözüm süreci için elinden gelene yapacağına inanıyorum. HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarımızın serbest bırakılması yeniden diyaloğun yolunu açabilir. Bizim isteğimiz barış için yeni adımların atılması. Parlamenterlerimiz ve birçok şehirdeki belediye başkanlarımız bugün zindanlarda. Bugün yürütülen bu siyaset Kürt ve Türk halkının geleceği için iyi değil. Bizim isteğimiz siyasette diyalog ve barışın devam etmesidir " dedi.