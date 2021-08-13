Bartın'da selin en çok etkilediği Zafer köyü havadan görüntülendi

Bartın'da meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyündeki yıkım havadan görüntülendi.



Kentte meydana gelen ve metrekareye 318 kilogram yağış bırakan aşırı yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde ise çalışmalar devam ediyor. Selin ardından elektriğin verilemediği köyde ekipler yıkılan direkleri onarırken bir taraftan da enerji nakil hatlarını tamir ediyor.

Vatandaşların ekiplere yardım ettiği bölgeye su ihtiyacının karşılanabilmesi için su tankeri gönderildi. İtfaiye araçları ve tankerlerle köy meydanı yıkanarak çamurlardan arındırılıyor. Sel sularının toprak ve kaya parçalarını köy meydanına kadar taşıması üzerine bölgeye çok sayıda kepçe ve kamyon gönderildi. Köy camisi ve Kur'an Kursu da selden etkilenen binalar arasında yer aldı.



Sel felaketi sırasında Akörensöküler köyünde sel sularına kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor.

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