T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bartın'da selden zarar gören okullar için temizlik çalışması başlatıldı

16 Ağustos 2021 17:52

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel dolayısıyla zarar gören okulların yeni eğitim ve öğretime hızlı bir şekilde hazırlanması için temizlik çalışmaları başladı.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde, sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalar başlatıldı. Sel sularının çekilmesinin ardından balçık içinde kalan ev, okul, cadde ve sokaklar balçıktan temizleniyor. Ulus Orman İşletme Şefliği Arazözü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 18 personel sel nedeniyle çamurla dolan Zafer Köyü İlköğretim Okulunu yeni eğitim ve öğretim yılına hazır etmek için temizlik çalışması başlattı. Öğrencilerin eğitim almalarını sağlamak için çalışan personellere vatandaşlarda destek veriyor.

BartınselZafer Köyüyüz yüze eğitim

Diğer Videolar

Kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı

CHP'li Tanrıkulu: 4 kişilik bir ailenin tükettiği aylık elektriğin fiyatı 4 yılda yüzde 100’den fazla zamlandı

Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler suçüstü yakalandı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ekim 2021

Akşener’den "Dindar bir anayasa olmalı, değişmez maddeler konmamalıdır" diyen İsmail Kahraman'a tepki: Ailesinin yarısı FETÖ’den kaçak

Ebrar Karakurt: Gümüş ve bronz madalya beni kesmiyor; o altın eksik ve gelecek

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24