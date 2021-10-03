T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bartın'da MHP toplantısına gidenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada

Kazada biri belediye başkan yardımcısı 2 kişi hayatını kaybederken, belediye başkanıyla birlikte 19 kişi de yaralandı

03 Ekim 2021 19:36

Bartın’da içerisinde Bartın Belediye Başkanı'nın da bulunduğu MHP kafilesini taşıyan midibüs devrildi. Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş hayatını kaybederken belediye başkanıyla birlikte 19 kişi de yaralandı.
 
MHP’nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı için Bartın’dan hareket eden Ramazan Duduoğlu idaresindeki midibüs Bartın - Ankara karayolu Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
 
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik’in de aralarında bulunduğu 19 kişi yaralanırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Murat Sevinç hayatını kaybetti.
 
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Kaynak: İHA
mhpkafile

Diğer Videolar

MHP'li ve HDP'li vekiller arasında arbede

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Geliyor gelmekte olan...

Otomobilin takla atarak ters döndüğü kaza kamerada

Düğün konvoyunda otomobilden sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Kasım 2021

Ahmet Şık'tan Bakan Soylu'ya: Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere yakalanan 5 ton kokain ile ilgili açılan bir soruşturma var mıdır?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24