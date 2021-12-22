Bartın’da kar kalınlığı 78 santimetreye ulaştı

Bartın'da pazartesi akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken yüksek rakımlı bölgelerde ise 78 santimetreye yükseldi.

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde vatandaşlar kar kalınlığını metre ile ölçtü. Kar kalınlığı 78 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu kentte 23.12.2021 Perşembe günü okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Uzaktan eğitimin devam edeceği ayrıca kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de 23.12.2021 Perşembe günü idari izinli sayılacakları bildirildi.

Kaynak: İHA