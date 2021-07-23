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Bartın'da boğulmak üzere olan iki kişinin kurtarılma anı

23 Temmuz 2021 08:42

Bartın'da, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kadın can kurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Ankara'dan Bartın'a tatil için gelen 14 yaşındaki genç kız ve 25 yaşındaki kadın, Büyükkızılkum sahilinde serinlemek amacıyla girdikleri denizde, bir anda dalgaların arasında kalarak açığa sürüklenmeye başladı.

Genç kız ve kadının yardım çığlıkları üzerine Bartın Özel İdaresi cankurtaran ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kıyıya çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan genç kız ve kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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