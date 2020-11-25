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"Baronlar Savaşı" kitabının yazarı Timur Soykan: Türkiye Avrupa'nın Meksika'sı

"Türkiye, uyuşturucu ticaretinde en önemli durak"

25 Kasım 2020 09:13

"Baronlar Savaşı" kitabıyla Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini ve bu ticareti yapan kişiler arasında yaşanan çatışma, dava ve sürtüşmeleri anlatan gazeteci Timur Soykan, Türkiye'nin Avrupa'ya giden uyuşturucu en önemli durak olduğunu söyledi. 

"Türkiye, uyuşturucu ticaretinde en önemli durak" diyen Soykan, uyuşturucu ticaretinde Türkiye'ye yılda 5 milyar dolar girdiğini bunun yanı sıra Avrupa'daki ticarette de önemli bir role sahip olduğunu söyledi. 

Canlı Stüdyo isimli Youtube kanalına verdiği röportajsa Soykan ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edilen kara paranın aklanması için Dubai'nin kullanıldığını ve buranın adeta bir 'kara para aklama cenneti' olduğunu dile getirdi. 

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