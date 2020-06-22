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Baroların yürüyüşünü takip eden muhabire polis engeli

22 Haziran 2020 15:49

Baro başkanlarının Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya yürüdüğü 'Savunma Yürüyor' eylemine yönelik polis müdahalesi sırasında haber takibi yapan Voice of America Muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu, polis tarafından engellendi. 

Baro başkanlarının polis tarafından engellendiği Ankara girişinde, Voice of America  muhabiri Yazıcıoğlu'na yönelik polisten müdahale girişimi yaşandı. Canlı yayın yapan muhabire bir polisin "Basın kartınız var mı?" sorusu üzerine kartını gösteren muhabirin, polise defalarca "Bırakın izah edeyim" dediği anlar dikkat çekti. 

"Haber konusuna dönüşmemize ramak kaldığı anlar..."

Kameralara yansıyan olayın görüntüleriyle ilgili Twitter'dan yorum yapan muhabir Yazıcıoğlu, "Maalesef bizim gibi haberciler, haber öznesi olmak istemez ama haber konusuna dönüşmemize ramak kaldığı anlar... üzücü..." dedi. 

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