Avukatlar, baroların bölünmesine ne diyor?

AKP'nin Meclis'e sunduğu, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek kanun teklifine karşı barolar eylemlerine devam ediyor. Avukatlar, İstanbul Barosu'nun çağrısıyla bugün Çağlayan Adliyesi'nde bir araya geldi. Polis barikatıyla karşılaşan avukatlar, 'Feyzioğlu istifa', Savunma susmadı, susmayacak' sloganları attı.

Mitingde konuşma yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, kanun teklifine karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Biz avukatız, biz biat etmeyiz, eğilmeyiz. Bu bizim demokratik hakkımız. Bu ülkenin avukatları olarak bu teklifin yasaya aykırılığını kanıtlayacağız" dedi.

Mitinge gelen avukatlar T24'e konuştu.

Avukatlar, 'Yargının bağımsızlığı, vatandaşların adalet önünde daha güvenli olması, birlik ve beraberlik için buradayız' dediler.

'Baroların bölünmesi baronun varlık nedenine, felsefesine yakışmıyor' diyen avukatlar, 'Halk için ayaklandık, avukatın sesi kesilirse halkın nefesi kesilir. Müvekkillerimiz için buradayız" diye konuştu.

Avukatlar 'çoklu baro' sisteminin 'avukatları ve vatandaşları fişleyeceği' konusunda hem fikir...