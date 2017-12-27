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Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: 696 sayılı KHK ile ucu açık bir ceza sorumsuzluğu getirilmiştir

27 Aralık 2017 18:01

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve Bakanlar Kurulu'nu, 696 sayılı KHK'yı topyekun ve derhal geri çekmeye davet ediyoruz" dedi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği'ndeki basın toplantısında, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin milli iradeyi yok saydığını ve güç kullanma yetkisini sivillere devrettiğini savundu. Söz konusu KHK ile Meclis'in bir kez daha işlevsiz kılındığını ve milli iradenin yok sayıldığını iddia eden Feyzioğlu, "135 kanun maddesi kalıcı olarak değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin hiçbiri OHAL ile ilgili değildir. Bundan daha vahimi şudur, bu KHK, insanların yaşam hakkını tehlikeye atmıştır" diye konuştu. Feyzioğlu, KHK ile 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması için sivillerin silah dahil güç kullanmasının sağlandığını, ceza ve tazminat sorumluluğundan muaf tutulduğunu kaydeden Feyzioğlu, "Soruyorum, darbe teşebbüsünün devamı niteliğindeki eylemler ne demektir? Kim, neye göre bunu tespit edecektir. Bir kez daha soruyoruz, Türk Ceza Kanunu'ndaki mevcut düzenlemelerin ötesinde mutlak sorumsuzluk getiren bu düzenlemeyle kim, neyi amaçlamaktadır?" ifadelerini kullandı.

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