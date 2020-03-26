T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi zabıtaya yakalandı

26 Mart 2020 10:56

Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar Sahili'ni dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı yeni tip Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

İstanbul'da Sağlık Bakanlığının Koronavirüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden vatandaşlara karşı Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı harekete geçti. Belediye ve Kaymakamlığın ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı. Yasağı uymayan vatandaşlar için belediye zabıta ekipleri sahillerde gün boyu denetim yapıyor. Ekipler yasağa rağmen balık tutan balıkçıları uyararak ve balık tutmalarının önüne geçiliyor. Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri bugün yaptıkları denetimde ilginç bir olaya rastladı. Bariyerlerin arkasına saklanan şahıs balık tutmaya devam etti. Ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı.

Sahilde balık tutan bir vatandaş, “Oğlumu işe getirdim. Evde bunaldım sahilde olta atarak takılayım dedim. Yasağın geldiğini bilmiyordum. Yetkililer doğru bir karar almışlar. Bu salgına karşı evde olmalıyız” diye konuştu.

ETİKETLER

üsküdarbalıkçıyasakoltakoronavirüskoronacorona

Diğer Videolar

65 yaş üstü sokağa çıktı: 55 gündür karantinadayım, çok bunaldım

126 günüdür kayıp olan Gülistan'ın annesi Bedriye Doku Anneler Günü'nde seslendi: Barajı boşaltsınlar, kızımın cesedini istiyorum

Aracını park etmeye çalışırken komşusunun bahçesine düştü

Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkı: 'En çok sizi özledik haberiniz olsun'

Göztepe'den Zübeyde Hanım'lı Anneler Günü klibi...

Almanya’da emekçiler de dertli, sanatçılar da

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin getirildiği Kayseri'de "Gömseler bile...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yazar Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı; istediklerimizi yapamadık, boş...

Ülke TV ve Kanal 7'den 'Sevda Noyan' açıklaması: Tasvip etmediğimiz...

Atatürk Havalimanı'ndan 389 milyon euro tazminat alan TAV'dan Almatı Havalimanı'na...

Noyan ailesinden "Sevda Noyan" açıklaması: Aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin getirildiği Kayseri'de "Gömseler bile...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24