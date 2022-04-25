Bariyerleri aşıp, bakıma alınan Boğa Heykeli’nin üzerine çıktı

İstanbul Kadıköy’de bir genç, tahrip edildiği gerekçesiyle bakıma alınan Boğa Heykeli’nin üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Görevlinin gelmesiyle genç aşağıya indirildi. Çevredekiler ise duruma tepki gösterdi.



Kadıköy Boğa Heykeli’nin boynuz ve sırt kısmında aşınma meydana gelmiş. Kimliği belirsiz kişilerce heykelin boynuz kısmında ise delikler açılmıştı. Yaşanan olay sonrası çevresi bariyerlerle kapatılan Boğa Heykeli, 15 günlük bakıma girdi. Heykelin aşınma ve delik oluşan kısımlarında bronz ve korozyon temizliği yapılacağı öğrenildi.



Öte yandan geçtiğimiz gün çalışmalarına başlanan ve ekipler tarafında çevreye asılan uyarı yazılarına rağmen bir genç, bariyerleri aşarak bakım çalışması yapılan alana girdi. Boğa Heykeli üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine genç, heykelden indirildi. Yaşanan olayı görenler ise duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA